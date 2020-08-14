كارتيرون يطالب الزمالك بتسريع المفاوضات لضم دونجا





يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب نادى الزمالك فى التعاقد مع لاعب وسط بيراميدز نبيل عماد دونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.



