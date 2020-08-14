تقارير.. فايلر لا يريد صالح جمعة وأزارو









يسعي رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشفت تقارير صحفية أن رينيه فايلر يرفض بقاء لاعب الوسط صالح جمعة ويرغب فى رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم الحالي بعدما خرج اللاعب من حساباته خلال الموسم الجاري.





ولم يدخل صالح جمعة اى قائمة لمباريات الأهلي منذ قدوم رينيه فايلر لتدريب المارد الأحمر في سبتمبر العام الماضي.



