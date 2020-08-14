صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:39 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
 
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يعلم رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا وأنه لا يمانع ذلك بشرط عقد صفقة تبادلية تحقق له أهدافه.
وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس حدد نجمين من ريال مدريد للتعاقد مع أحدهما ضمن صفقة انتقال ديبالا المحتملة إلى سانتياجو برنابيو.
وأكد الموقع الإيطالي أن إيسكو ألاركون نجم خط الوسط جاء على رأس المطلوبين لتدعيم صفوف البيانكونيري بناء على توصية من أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز.
وأوضح الموقع الإيطالي أن الاسم الثاني المقترح هو ماركو أسينسيو نجم الميرنجي الذي يعتبر حلًا مثاليًا لخطة بيرلو التي تعتمد على الرسم التكتيكي 4-3-3 والتي ينوي الاعتماد عليها.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أسينسيو كان قد غاب عن مباريات ريال مدريد منذ بداية الموسم قبل أن يعود مع عودة النشاط الرياضي في يونيو الماضي ويسجل هدفين في الدوري الإسباني.

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