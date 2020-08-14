ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:34 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم الجمعة 14 أغسطس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري بينما يتواجد نادي الإنتاج الحربي في المركز  الثامن برصيد 23 نقطة من أصل 17 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباراة اليوم بين الأهلي والإنتاج الحربي:


1- الأهلي – 52 نقطة من 18 مباراة.
2- بيراميدز – 35 نقطة من 19 مباراة.
3- الزمالك – 35 نقطة من 18 مباراة.
4- المقاولون العرب – 34 نقطة من 18 مباراة.
5- الاتحاد السكندري – 28 نقطة من 18 مباراة.
6- سموحة – 26 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 19 مباراة.
8- الانتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 17 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- اسوان – 19 نقطة من 18 مباراة.
14- مصر المقاصة – 17 نقطة من 18 مباراة.
15- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
16- طنطا – 16 نقطة من 19 مباراة.
17- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
18- نادي مصر – 12 نقطة من 17 مباراة

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