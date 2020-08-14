موعد مباراة الأهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري ترتيب الدوري المصري

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم الجمعة 14 أغسطس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأهلي وي السلام.

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري

وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "on time sport HD" بتعليق محمد الكواليني.

جكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري

وسيدير مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم تحكيميا في بطولة الدوري المصري الممتاز الحكم الدولي محمد عاشور.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج
خط الوسط الأمامي: جيرالدو - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي
خط الهجوم: مروان محسن

تشكيل الإنتاج الحربي المتوقع ضد الأهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز


حراسة المرمى: أحمد يحيى
خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - محمد بازوكا - محمود البدري - علاء سلامة
خط الوسط: إبراهيم عبد الخالق - محمود عادل - محمد عادل
خط الهجوم: مامادو نديوكو - محمد رجب - موسى دياوارا

ترتيب الفريقين في الدوري المصري قبل مباراة اليوم

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري بينما يتواجد نادي الإنتاج الحربي في المركز  الثامن برصيد 23 نقطة من أصل 17 مباراة.

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