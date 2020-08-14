التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:07 ص
بوابة الفجر



يلتقي فريق بايرن ميونخ مع نظيره برشلونة الإسباني مساء غد الجمعة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في لشبونة، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

واستقر هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ على التشكيل الذي سيدخل مباراته أمام برشلونة، حيث سيخوض المباراة بالقوة الضاربة، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي:- 

حراسة المرمى: مانويل نوير.  

خط الدفاع: كيميتش - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - ديفيز. 

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - جورتزيكا - جنابري - بريسيتش.

خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي. 

يذكر أن الفريق البافاري قد تأهل إلى دور الربع نهائي بعد الفوز على تشيلسي الانجليزي في الدور الماضي بمجموع المباراتين بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

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