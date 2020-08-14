مي كساب تنعي الفنان الكبير سمير الإسكندراني

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نعت الفنانة مي كساب، الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية امس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

ونشرت مي صورة للراحل سمير الإسكندراني عبر خاصية "الأستوري" في حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعبرت عن حزنها قائلة: "وفاة سمير الإسكندراني". 

يذكر أن الفنان الكبير سمير الإسكندراني توفي مساء أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على البديل الأنسب لرمضان صبحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يوجه رسالة نارية الى الأهلي بشأن الاستاد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ 39 دقيقة

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ يوم

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ حوالي 12 ساعة

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 ص

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

04:44 ص

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

07:39 ص

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

01:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان