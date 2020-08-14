مي كساب تنعي الفنان الكبير سمير الإسكندراني





وعبرت عن حزنها قائلة: "وفاة سمير الإسكندراني".



يذكر أن الفنان الكبير سمير الإسكندراني توفي مساء أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.



وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".



نعت الفنانة مي كساب، الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية امس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.ونشرت مي صورة للراحل سمير الإسكندراني عبر خاصية "الأستوري" في حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".