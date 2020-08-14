تعرف على البديل الأنسب لرمضان صبحي في الأهلي













أعلن النادي الأهلي بالأمس، عن رحيل رمضان صبحي وعدم تجديد إعارته من ناديه هدرسفيلد تاون الإنجليزي، وذلك بعد عدم رغبته في الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء.





وأكد المارد الأحمر في بيان رسمي، إن رمضان صبحي أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الانتقال إلى فريق بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية.





ويملك رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي ثلاثي داخل الفريق يمكنه اللعب في مركز رمضان صبحي وهم "محمود عبد المنعم كهربا - جونيور اجايي - طاهر محمد طاهر".





ويعتمد فايلر على النيجيري جونيور اجايي في أكثر من مركز منذ توليه قيادة تدريب القلعة الحمراء، وأيضا شارك جيرالدو في مركز رمضان صبحي خلال المباراة الماضية أمام إنبي بالدوري الممتاز.



