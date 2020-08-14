"ولهان" لراشد الماجد تتخطى 13 مليون مشاهدة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:35 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حققت أغنية "ولهان" للفنان راشد الماجد أكثر من 13 مليون مشاهدة، فور طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

"ولهان" لـ راشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد. 

وتقول كلمات أغنية ولهان "تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق .. واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك .. لأ انته عرفت اللي بلاني من الشوق .. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك". 

ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق .. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك .. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق .. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك". 




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