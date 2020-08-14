"تاريخ من الفن والعطاء".. بهذه الكلمات نهال عنبر تنعي سمير الإسكندراني

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:20 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نعت نهال عنبر الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية امس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

ونشرت نهال صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت عليها قائلة:"وداعا الأستاذ العظيم النجم تاريخ من الفن والعطاء الفنان سمير الاسكندراني نسألكم الدعاء والفاتحه".

ويذكر أن الفنان الكبير سمير الإسكندراني توفي مساء أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

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