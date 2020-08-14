الراقصة دينا تنعي سمير الإسكندراني وتطلب من جمهورها الدعاء له

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:11 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


نعت الراقصة الاستعراضية دينا، الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

ونشرت دينا صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ،حيث علقت عليها قائلة "إنا لله وإنا اليه راجعون...الفنان سمير الاسكندراني في ذمة الله..اللهم ارحمه و اغفرله... نسألكم الدعاء"

يذكر أن الفنان الكبير سمير الإسكندراني توفي مساء أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

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