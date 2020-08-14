بكلمات مؤثرة.. إسعاد يونس تودع سمير الإسكندراني

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:41 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نعت الفنانة إسعاد يونس الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

ونشرت إسعاد يونس صورة لسمير الإسكندراني، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "وداعا سمير الإسكندراني إلي لقاء".

يذكر أن الفنان الكبير سمير الإسكندراني توفي مساء أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

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