ممثلو والت ديزني يستعدون للعمل بعد حل خلاف حول اختبارات "كورونا"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:28 ص
بوابة الفجر

ذكر بيان نقابي أن ممثلي والت ديزني وورلد، الذين قالوا إن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المقترحة غير كافية لحمايتهم، توصلوا إلى حل لخلاف بخصوص اختبار كوفيد-19.

كانت جمعية حقوق الممثلين قد طالبت شركة والت ديزني بتوفير اختبار منتظم لفيروس الكورونا لأعضائها الذين لا يستطيعون وضع كمامات أثناء التمثيل مثلما يفعل غيرهم من العاملين في المدينة الترفيهية.

وقالت ديزني يوم الأربعاء إنها ستوفر مساحة خارج والت ديزني وورلد في أورلاندو لإقامة موقع اختبارات تديره وحدة إدارة الطوارئ في فلوريدا. وسيكون الموقع مفتوحا للعاملين في ديزني من أعضاء فرق التمثيل وللعامة.

وقالت ديزني في بيان ”نعمل على دعم كل فرق التمثيل وكل العاملين“.

وأعيد فتح أبواب مدينة والت ديزني للجمهور يوم 11 يوليو تموز مع اتخاذ إجراءات سلامة تشمل تقليل عدد الجمهور والالتزام بالتباعد في الصفوف واشتراط وضع الكمامات للزائرين والعاملين.

وقالت الجمعية التي تمثل نحو 750 ممثلا إن الإجراءات لا تكفي وطالبت بإجراء اختبارات منتظمة. وفتحت ديزني أبوابها دون الممثلين.

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