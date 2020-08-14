رامي صبري يتخطى حاجز 40 مليون مشاهدة عبر يوتيوب بـ"أهد الدنيا"

وحققت أغنية "أهد الدنيا" أكثر من 40 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.





من جانب آخر، طرح رامي صبري أغنية جديدة مؤخرًا بعنوان خطيرة، ولاقت أصداء إيجابية بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.







وتقول كلمات الأغنية: لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.