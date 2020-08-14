آخر تطورات تجديد عقد أوباما مع الزمالك

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:04 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

أخطر يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، مسؤولي الفريق الابيض برغبته في خوض تجربة احتراف خلال  فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



ويخضع اللاعب في الوقت الحالي لتدريبات تأهيلية، وذلك بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الأمامية، ولا يدعي المرض كما يردد بعض الأشخاص، ويتواجد في التدريبات بشكل منتظم.



وعقد أوباما جلسة مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك من قبل، من أجل تحديد مصير تجديد عقده، ولكنه قدم طلباته المالية وطالب بمساواته بالفئة الأولى، وأنه ليس لديه أي مانع لتجديد العقد، ولكن مع حصوله على حقوقه، خاصة أنه من أهم اللاعبين داخل الفريق.



 ويمتلك يوسف أوباما العديد من العروض السعودية القوية، وبمبلغ مالي كبير، يفوق الزمالك، ولديه رغبة في خوض تجربة الاحتراف، ولكن من خلال بوابة نادي الزمالك.

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