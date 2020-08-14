موعد مباراة بايرن ميونخ ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:03 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم


سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع قمة نارية تجمع بين برشلونة ونظيره بايرن ميونخ، اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس الجاري، على ملعب دا لوز، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخطف الفريق الكتالوني بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بعدما حقق فوزا ثمينا على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما حجز بايرن ميونخ مقعده في هذا الدور لهذا الدور، بعدما اكتسح فريق تشيلسي بنتيجة عريضة في مواجهتي الذهاب والإياب، بسبعة أهداف لهدف.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، 
والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع حصريا عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة قنوات bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا.

وسيكون الفائز من مباراة برشلونة وبايرن ميونخ على موعد مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي ضد ليون.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:-

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: لينجليت - جوردي ألبا -  سيميدو - جيرارد بيكيه

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - أرتورو فيدال

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان


التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ:-

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جيروم بواتينج - جوشوا كيميتش -  ألفونسو ديفيز - دافيد ألابا

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - كومان - ليون جوريتزكا

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - جنابرى - توماس مولر

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