ترامب يعلن موعد توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة له بالمؤتمر الصحفي اليومي، عن موعد توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.





وقال "ترامب"، إنه سيتم توقيع الاتفاق في البيت الأبيض خلال ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أنه يعد لحظة تاريخية من أجل شرق أوسط أكثر ازدهارًا وأمنًا.





وحسب قناة الغد الفضائية، فقد أشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيوقع على الاتفاق كلا من، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.



