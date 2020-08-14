"مرور الجيزة" تعلن بدء إغلاق نفق النهضة لمدة 3 أيام

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بدء تنفيذ إغلاق نفق النهضة في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت الإدارة، أنها ستبدأ إغلاق النفق اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى الأحد المقبل، خلال الفترة من الساعة 12 صباحا وحتى الخامسة صباحا خلال فترة الأعمال دون تعطيل للحركة المرورية.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بغلق نفق النهضة في الاتجاهين لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال صيانة عبارة عن (دهانات جسم النفق من الداخل – ورفع كفاءة الإنارة).

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الأعمال تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 14/8/2020م وحتى يوم الأحد الموافق 16/8/2020م، وذلك خلال الفترة من الساعة الـ 12 صباحاً وحتى الـ 5 صباحاً خلال فترة الأعمال دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الإسكان بالجيزة بمتابعة الأعمال ميدانيا واتخاذ ما يلزم.

كما وجه الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالالتزام بالإرشادات وتعليمات اللجان المرورية بمنطقة الأعمال لتفادى الإزدحام.

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