بعد غرق العبارة.. بشرى بـ17 مليون جنيه لأهالي البحيرة

أعلن اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، إنشاء كوبري لنقل الأفراد فى قرية دميشلى، التي شهدت حادث غرق العبارة.





وأوضح "أمنة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن تكلفة الكوبري 17 مليون جنيه، وسيتم تسلم الكوبرى فى شهر مارس العام المقبل 2021.





ولفت محافظ البحيرة، إلى أنه سيتم تعويض الأسر التي فقدت ضحايا في الحادث بـ60 ألف جنيه.





وأشار، إلى أن أجهزة المحافظة تعمل على إنشاء 12 كوبري لتسهيل حياة المواطنين.