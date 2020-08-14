بعد وفاته.. شاهد مقلب حسين الإمام في سمير الإسكندراني (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:29 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

توفى الفنان سمير الإسكندراني، مساء أمس عن عمر ناهز الـ82 عاما،بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عددًا كبيرًا من الأغاني الوطنية، بعد صراع طويل مع المرض. 

وحل سمير الإسكندراني ضيفًا على إحدى حلقات برنامج المقالب الذي كان يقدمه الفنان حسين الامام قبل سنوات خلال شهر رمضان الكريم.

وشهدت الحلقة تنفيذ  الراحل حسين الإمام، مقلبًا مضحكًا في سمير سمير الإسكندراني.

يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني، ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.

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