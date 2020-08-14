فليك يستقر على تشكيل بايرن ميونيخ أمام برشلونة في دوري الأبطال

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:50 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن هانسي فيليك مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني على تشكيل فريقه للمواجهة المنتظرة ضد نادي برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة فريق برشلونة، غدا الجمعة 18 أغسطس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوز في البرتغال.

وكشفت التقارير أنه من المتوقع أن يكون تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة برشلونة المقبلة بدوري أبطال أوروبا مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.  

خط الدفاع: كيميتش - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - ديفيز. 

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - جورتزيكا - جنابري - بريسيتش.

خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.

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