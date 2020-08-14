علي الحجار يرثي سمير الإسكندراني بكلمات مؤثرة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حرص الفنان علي الحجار، على توديع الفنان سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس  بكلمات مؤثرة.

وعلق الحجار قائلًا: "الأستاذ الفنان الكبير سمير الإسكندراني كان معيد علينا في كلية الفنون الجميلة وكان إنسان محترم وله قلب كبير بيعرف يحب كل الناس ومايكرهش حد أبدآ ولو جت سيرة أي فنان كان يتكلم عنه بشكل محترم لإنه مطرب متمكن واثق من قدراته الصوتية وحسن اختياره لأغانيه".

وأضاف: "وده كان سبب كبير يخليه ماعندوش ذرة غيرة أو حقد تجاه أي مطرب .. مش هنسي يوم مادخل علينا استوديو إمباير وسمعني وانا باغني أغنية (جفنه علم الغزل) وقف وانحني ورفع إيده اليمين لفوق كإنه بيخلع برنيطة من علي راسه وقاللي باللاتيني (شابوه) وفضل يمدح في الأسلوب اللي غنيت بيه الأغنية بتحليل علمي بمنتهي المحبة والإخلاص.

واختتم: "الله يرحمك ويغفرلك ويكتبلك الجنة ياأستاذ سمير ياعمي وعم الكل".

يذكر أن سمير الاسكندراني قد توفى مساء أمس عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، بمستشفى النزهة حيث كان يتلقى العلاج هناك.



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