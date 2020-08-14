كارتيرون يرفض تجميد مصطفى محمد في الزمالك





يستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق مصر المقاصة ببطولة الدوري المصري بعدما تعادل الفريق خلال اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما.





وكشف اسلام صادق مقدم برنامج البريمو على قناة "Ten" ان المدير الفني للزمالك الفرنسي كارتيرون يرفض تجميد مهاجم الفريق مصطفى محمد خلال الفترة القادمة بعد ابتعاده عن مستواه التهديفي في مباريات الدوري .



