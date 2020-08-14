كارتيرون يرفض تجميد مصطفى محمد في الزمالك

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:48 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

يستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق مصر المقاصة ببطولة الدوري المصري بعدما تعادل الفريق خلال اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما.

وكشف اسلام صادق مقدم برنامج البريمو على قناة "Ten" ان المدير الفني للزمالك الفرنسي كارتيرون يرفض تجميد مهاجم الفريق مصطفى محمد خلال الفترة القادمة بعد ابتعاده عن مستواه التهديفي في مباريات الدوري .

وقال ان المدير الفني متمسك بتواجد اللاعب في التدريبات والاستعداد للمباريات القادمة لأنه من العناصر المهمه الذي يعتمد عليها على الرغم من إبتعاده عن مستواه المعهود الفترة الاخيرة.

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