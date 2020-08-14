نجم منتخب مصر السابق: بيراميدز يُهدد الأهلي والزمالك السنوات القادمة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال ابراهيم سعيد لاعب الاهلي والزمالك الاسبق انه غير متفاجأ من إنتقال رمضان صبحي لبيراميدز خاصة بعد واقعة عبدالله السعيد .

واضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي اسلام صادق ان قوة بيراميدز تُهدد قطبي الكرة المصرية "الاهلي والزمالك" خلال السنوات القادمة في حصد البطولات لإمتلاكهم لاعبين على اعلى مستوى. 

وتابع أن الإستقرار من أهم العوامل لإنتقال اللاعبين لفريق بيراميدز الفترة الماضية في كل الامور الخاصة سواء بالماديات والمعامله.

ويذكر أن رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والذي انتهت إعارته من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي إقترب من اللعب لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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