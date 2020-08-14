الإعلان عن مواعيد مباريات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
 

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية عن مواعيد مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " للموسم الجديد.

وتم الإعلان رسميا عن انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم 12 سبتمبر المقبل على أن تنتهي البطولة يوم 23 مايو 2021 القادم.

يذكر أن نادي ليفربول قد توج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم بعد غياب دام لمدة 30 عاما حيث نجح فى أن يحقق 99 نقطة متفوقا على نظيره مانسشتر سيتي بأكثر من 20 نقطة.

ومن المقرر أن يتواجد 4 لاعبين مصريين فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " محمد صلاح مع ليفربول و تريزجيه والمحمدي مع استون فيلا بالإضافة إلي أحمد حجازي مع وست بروميتش البيون.

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