الإعلان عن مواعيد مباريات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي





أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية عن مواعيد مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " للموسم الجديد.





وتم الإعلان رسميا عن انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم 12 سبتمبر المقبل على أن تنتهي البطولة يوم 23 مايو 2021 القادم.





يذكر أن نادي ليفربول قد توج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم بعد غياب دام لمدة 30 عاما حيث نجح فى أن يحقق 99 نقطة متفوقا على نظيره مانسشتر سيتي بأكثر من 20 نقطة.



