يوفنتوس يخطط لضم نجم آرسنال

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:50 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن



كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يسعى للمنافسة بقوة في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية تحت قيادة أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز خاصة مع اقتراب رحيل بعض النجوم.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس استفسر من آرسنال عن إمكانية التعاقد مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد الموقع الإيطالي أن النادي الإيطالي يرغب في التعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 29 عامًا من أجل تعويض الرحيل المنتظر للنجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ألمحت في وقت سابق أن آرسنال على إستعداد للتخلي عن نجمه لاكازيت كما أن أتلتيكو مدريد الإسباني يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

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