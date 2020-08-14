نفذ أول عملية في العمق الإسرائيلي.. من هو أسطورة الصاعقة إبراهيم الرفاعي؟

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:44 ص
إبراهيم الرفاعي
إبراهيم الرفاعي
كريم وزيري
أسس المجموعة ٣٩ قتال التي ارعبت إسرائيل.. نفذ أول عملية مصرية في عمق إسرائيل في ٦ أكتوبر 

قتل جميع الطيارين الإسرائيليين الموجودين في مطار الطور الإسرائيلي في أكتوبر 

ورث الشهيد الراحل "إبراهيم الرفاعي" عن جده الأميرالاى عبدالوهاب لبيب، التقاليد العسكرية والرغبة في التضحية فداءً للوطن، وكان دائما يكرر لأفراد مجموعته قبل كل عملية من عملياته الخاصة عبارة "يا أولاد نحن نقاتل في سبيل الله".

الطريق إلى الكلية الحربية
التحق الرفاعي بالكلية الحربية عام 1951، وتخرج منها في وعقب تخرجه عمل بسلاح المشاة، ثم انضم إلى أول فرقة للصاعقة المصرية في منطقة أبوعجيلة، وخلال هذه المدة كان الرفاعي يبهر كل قادته ومعلميه لشجاعته وجرأته وقدرته على القيادة والابتكار.

عين بمدرسة الصاعقة، وشارك في تكوين وبناء أول لبنات قوة الصاعقة المصرية، وتم اختياره لتدريب الفدائيين الفلسطينيين على أساليب القتال ومهاراته.

حروب شرسة
واشترك "الرفاعي"، في حربي بورسعيد عام 1956 وحرب اليمن عام 1962 وكانت هذه الحروب هي المحرك الرئيسي الذي صقل الرفاعي ففي بورسعيد وجد نفسه مقاتلًا وجه لوجه أمام الطغيان الإسرائيلي والعدوان الثلاثي.

وبعد هزيمة 1967 أرادت القيادة المصرية أن تعيد الثقة للقوات المسلحة وللشعب المصري على حد سواء، فقررت تشكيل مجموعة من الفدائيين للقيام ببعض العمليات الخاصة داخل العمق الإسرائيلي، لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها رد اعتبار القوات المسلحة المصرية، وإعادة ثقتها بنفسها، وقهر الحاجز النفسي الذي خلفته الهزيمة، والقضاء علي إحساس العدو الإسرائيلي بأنه جيش لا يقهر.

وقع الاختيار على الرفاعي لتكوين المجموعة ٣٩ قتال، واختار أبناءه بعناية حتى تكونت أشرس وأعنف مجموعة قتال عرفتها الحروب عبر تاريخها الطويل، تلك المجموعة التي عبر بها الرفاعي قناة السويس أكثر من 70 مرة قبل حرب أكتوبر نفذ خلالها عمليات فدائية في عمق خطوط العدو.

صدر قرار من القيادة المصرية بنسف مخازن الذخيرة التي خلفتها القوات المصرية إبان الانسحاب، وكان نجاح هذه العملية ضربًا من الخيال بل كان نوعا من المستحيل، ولكن الرفاعي ورجاله تمكنوا من الوصول إليها وتفجيرها حتى إن النيران ظلت مشتعلة في تلك المخازن ثلاثة أيام كاملة.

رد مصر على استشهاده
وصبيحة استشهاد الفريق عبد المنعم رياض طلب عبدالناصر القيام برد فعل سريع وقوي ومدوي حتى لا تتأثر معنويات الجيش المصري باستشهاد قائده فعبر الرفاعي القناة واحتل برجاله موقع المعدية 6 الذي أطلقت منه القذائف التي كانت سببًا في استشهاد الفريق رياض وأباد كل من كان في الموقع من الضباط والجنود البالغ عددهم 44 عنصرا ً إسرائيليا وقتل بعضهم بالسونكي فقط.

وفي صباح 6 أكتوبر هاجم الرفاعي محطة بترول بلاعيم لتكون أول عملية مصرية في عمق إسرائيل، ثم مطار شرم الشيخ صباح مساء السابع من أكتوبر، ثم رأس محمد، وشرم الشيخ نفسها طوال يوم 8 أكتوبر، ثم شرم الشيخ للمرة الثالثة في 9 أكتوبر، ثم مطار الطور الإسرائيلي في 10 أكتوبر.

واستطاع في هذا اليوم قتل جميع الطيارين الإسرائيليين الموجودين في المطار، ثم قام بدك مطار الطور مرة ثانية في 14 أكتوبر، ثم آبار البترول في الطور يوم 15،16 أكتوبر وكان لهذه الضربة أقوي الآثار في تشتيت دقة وتقليل كفاءة تصوير طائرات التجسس والأقمار الصناعية الأمريكية.

وتوالت العمليات الناجحة لمجموعة الرفاعي حتى يوم 19 أكتوبر أمر الرفاعي والذى أصيب فيه ونقل على أثر إصابته إلى مستشفى في القاهرة حتى استشهاده في ال ٢٣ من رمضان. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عبدالناصر بوابة الفجر الفجر إسرائيل إبراهيم الرفاعي

أخبار تهمك

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يوجه رسالة نارية الى الأهلي بشأن الاستاد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

بعد الإطاحة ببعض قيادات "التعليم".. طارق شوقي يرد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. إسرائيل تقصف مواقع فلسطينية رغم اتفاقية السلام

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"المنسي والنعماني" الأبرز.. قصص بطولية لا تنسى لشهداء مصر

مؤسس فرقة الـ999: نبيل شكري كلفني بايصال السلاح لعمق سيناء بالجمال

"الفجر" تكشف أسرارا جديدة فى عملية الانتقام لـ"الشهيد عبدالمنعم رياض"

"الفجر" تحاور البطل الذي ثأر لاستشهاد عبد المنعم رياض (صور)

بعد إعلان محمد إمام تجسيد شخصيته.. معلومات لا تعرفها عن بطل الصاعقة إبراهيم الرفاعي

أخرهم "محمد إمام".. نجوم لمعوا بعد تجسيدهم أدوار أبطال الجيش

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

01:17 ص

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

01:59 ص

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

12:05 ص

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

11:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان