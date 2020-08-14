كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الإسباني استقر بشكل كبير جدا على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الفريق ضد نادي بايرن ميونخ المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة فريق برشلونة، غدا الجمعة 18 أغسطس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوز في البرتغال.

وكشفت التقارير أنه من المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ غدا بدوري أبطال أوروبا مكون من:

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو ـ بيكيه ـ لينجليه ـ ألبا

خط الوسط: بوسكيتس ـ سيرجي روبرتو ـ فرينكي دي يونج ـ أرتورو فيدال

خط الهجوم: ميسي ـ سواريز

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