رئيس المصري: حياة أي فرد أهم من 100 دوري
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:16 ص
محمد جمال
أكد سمير حلبية رئيس مجلس ادارة النادي المصري، أن فريقه لن يخوض مواجهة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وقال حلبية في مداخلة هاتفية مع برنامج نمبر وان الذي يقدمه الاعلامي عمر ربيع ياسين: "أمتلك في قائمتي 9 لاعبين فقط، فكيف سأخوض بهم المباراة".
وتابع: "هناك 14 لاعب مصاب بفيروس كورونا، و6 أفراد من الجهاز الفني
والاداري".
واختتم حلبية كلامه مؤكدًا أن اللاعبين أبلغوه برفضهم خوض المباريات لخوفهم علي أسرهم من التعرض للاصابة، مشددًا أن الفريق لن يلعب المباراة حتي لو تم خصم النقاط منهم، متمًا كلامه "حياة أي فرد أهم من 100 دوري".
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