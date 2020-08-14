رئيس المصري: حياة أي فرد أهم من 100 دوري

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
 

أكد سمير حلبية رئيس مجلس ادارة النادي المصري،  أن فريقه لن يخوض مواجهة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وقال حلبية في مداخلة هاتفية مع برنامج نمبر وان الذي يقدمه الاعلامي عمر ربيع ياسين: "أمتلك في قائمتي 9 لاعبين فقط، فكيف سأخوض بهم المباراة".


وتابع: "هناك 14 لاعب مصاب بفيروس كورونا، و6  أفراد من الجهاز الفني 
والاداري".

 
واختتم حلبية كلامه مؤكدًا أن اللاعبين أبلغوه برفضهم خوض المباريات لخوفهم علي أسرهم من التعرض للاصابة، مشددًا أن الفريق لن يلعب المباراة حتي لو تم خصم النقاط منهم، متمًا كلامه "حياة أي فرد أهم من 100 دوري".

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