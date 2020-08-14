رئيس المصري: حياة أي فرد أهم من 100 دوري





أكد سمير حلبية رئيس مجلس ادارة النادي المصري، أن فريقه لن يخوض مواجهة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.













وقال حلبية في مداخلة هاتفية مع برنامج نمبر وان الذي يقدمه الاعلامي عمر ربيع ياسين: "أمتلك في قائمتي 9 لاعبين فقط، فكيف سأخوض بهم المباراة".









وتابع: "هناك 14 لاعب مصاب بفيروس كورونا، و6 أفراد من الجهاز الفني

والاداري".



