رئيس"القومي للسينما" سعاد شوقي تنعي الفنان الكبير سمير الإسكندراني





نعت الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما بمزيد من الحزن والأسي الفنان الكبير "سمير الإسكندراني" الذي وافته المنيه مساء أمس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.





وأكدت سعاد شوقي، أن الراحل كان رمزآ للفن المصرى الأصيل ومثالًا للفنان المثقف المستنير صاحب الصوت المتميز الرائع الذي سيظل محفورآ في أذهاننا جميعآ، موضحة أن أعماله ستظل واحدة من تراث الثقافة المصرية.



