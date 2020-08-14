خالد سليم يعترف: لا أحب دخول ابنتي مجال الغناء رغم موهبتها (فيديو)









كشف النجم خالد سليم، عن امتلاك ابنته الكبيرة خديجة لموهبة الغناء وأن صوتها قوي جدا واًنه يساعدها في انه يعزف لها على العود وهيا "تدندن" ورائه.





وصرح خالد خلال لقائه ببرنامج Lite Show الذي يذاع عبر شاشة قناة "الحياة"، بأنه لا يحب أن تدخل ابنته مجال الغناء لانه لا يريد أن ترى وتواجهه التعب والانتقادات الذي مر بها ولكن إذا هيا فضلت مجال الغناء فسيكون بجوارها في أي مكان.





وتحدث خالد خلال اللقاء عن دعمه زوجته خيرية الدائم له وأنه يتمنى أن يرزق كل رجل لم يتزوج بزوجة ك خيرية.



