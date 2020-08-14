خالد سليم يكشف عن الجملة التي أضحكته هو وزوجته في أغنية "اللي فات مات" (فيديو)





كشف النجم خالد سليم لأول مرة عن كواليس أغنية الجديدة " اللي فات مات"، حيث قال أنه فور سماع الكلمات من الشاعر والملحن عزيز الشافعي أعجب بها.





وأشار خلال لقائه ببرنامج Lite Show الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة إلى أن هناك جملة معينة عندما تأتي وجد نفسه يضحك عند سماعها وهي تقول " اضحك وحشتني أوي الغمازات" وأكد أن هذه الجملة خطفته فور سماعها.





وتابع أن زوجته خيرية، أيضا عندما سمعت الاغنية ضحكت فور سماح نفس الجملة وهذا حدث لكل من سمع هذه الجملة تحديدا داخل الأغنية.





أغنية" اللي فات مات "طرحها خالد سليم مؤخرا وحققت نجاح كبير وسط جمهوره.