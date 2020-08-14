شاهيناز تطرح أغنية "كنت حلفت" (فيديو)









طرحت النجمة شاهيناز أغنية جديدة بعنوان "كنت حلفت" من البومها الجديد حياتي احلي على عدد من المنصات الإليكترونية وعلي قناتها الرسمية اليوتيوب.





وتعد "كنت حلفت" اغنية من أغنيات ألبوم شاهيناز الجديد "حياتي احلي" وحققت الأغنية نسبة استماع و مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات مصطفي الريدي وألحان وتوزيع آدم حسين





ويقول مطلع الأغنية:

أنا كنت حلفت ما حنيش ثاني شوقي ليك كسر حلفاني

آه ياني من اللي هيجرى لي أنا

قلبي يبيع فيّ ويشتري أصله بعيد عنك مفتري

وفي بعدك بيمسك فيّ أنا

أنا ما فيش مني حبيبي سلم لي لأدخل قلبك على غافلة

هو ده اللي عندي هتيجي هنا جنبي بذوق كده أو بالعافية

أيوة هو بقى قلبك إبتدا يعرف إنه ملوش غير قلبي