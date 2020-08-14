الزمالك يوجه رسالة نارية الى الأهلي بشأن الاستاد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق أثناء تواجده مع الفريق الأبيض وسريان عقده. 

وقال أنور خلال ظهوره علي برنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: " الأهلي استخدم افيس البرتغالي كوبري لخطف كهربا من الزمالك". 

ودلل عضو مجلس ادارة الزمالك علي صحة كلامه باتفاق الأهلي مع كهربا علي تحمل كافة العقوبات المالية التي من الممكن أن توقع عليه من قبل الاتحاد الدولي.

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