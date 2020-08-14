يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قد ينتقل إلى برشلونة الإسباني كخطوة جديدة بعد رحيله عن السيدة العجوز.

وأفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية وموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن كريستيانو رونالدو قد بدأ يشعر بالملل وبات يرغب في الرحيل عن صفوف يوفنتوس. 

وعلى نفس الجانب، كشف جوليام بلاج الصحفي في شبكة بي بي سي البريطانية أن جورج مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قام بعرضه على مسئولي برشلونة.

وعلى الرغم من أن كريستيانو رونالدو يمتلك عقدًا مع يوفنتوس حتى نهاية صيف 2022 إلا أن الأنباء كلها تظل قائمة فيما يخصه بعد ما حدث في الموسم المنصرم، حيث لم يبدِ رونالدو أي تعليق أو تصريح يشير إلى رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي في هذه الفترة، وبالرغم من إقالة ماوريتسيو ساري إلا أن أولوياته للمستقبل تبدو غامضة.

وأوضح الصحفي جوليام بلاج أن السبب وراء ارتباط كريستيانو رونالدو بباريس سان جيرمان ليس لأن نادي العاصمة الفرنسية يفكر في التعاقد معه ولكن لأن جورج مينديش قد تلقى تعليمات لإيجاد فريق لرونالدو بالفعل.
وأكد الصحفي جوليام بلاج أن من هذه الأندية التي عرض مينديش خدمات رونالدو عليها برشلونة الإسباني، الأمر الذي سيمثل صدمة للجميع لأن النجم البرتغالي هو الهداف التاريخي لريال مدريد.

وأفاد الصحفي جوليام بلاج بأن الصدمة الأخرى التي سيشكلها انتقال رونالدو إلى برشلونة إن حدث هو تواجده رفقة ليونيل ميسي في فريق واحد بعد نحو 13 عامًا من المنافسة المحتدمة على لقب الأفضل في العالم.
وكشف الصحفي جوليام بلاج أن رد برشلونة جاء متوقعًا، حيث قال برشلونة إنه حتى لو تم تحرير رونالدو من عقده مع يوفنتوس ودفع قيمة الصفقة فكيف سيدفع النادي راتبه في ظل تلك الظروف؟.

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة آس الإسبانية أن الأشخاص المقربين من رونالدو يؤكدون أن النجم البرتغالي ينوي البقاء مع يوفنتوس ولا يوجد أي عرض مقدم من برشلونة أو تواصل بينه وبين النجم البرتغالي كما يؤكد المحيطين برونالدو أن كلاً من كريستيانو وعائلته يشعرون بسعادة بالغة في تورينو وأن رغبتهم هي أن يظلوا على تواصل مع يوفنتوس حتى نهاية عقد رونالدو هناك.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كريستيانو رونالدو يتقاضى 28 مليون يورو كصافي راتبه في يوفنتوس ولكنه يكلف الفريق أكثر من ذلك بالإضافة إلى الضرائب وباقي مستحقات صفقته التي تدفع لريال مدريد على سنوات.

أخبار تهمك

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الإطاحة ببعض قيادات "التعليم".. طارق شوقي يرد

منذ ساعة و 15 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إسرائيل تقصف مواقع فلسطينية رغم اتفاقية السلام

منذ 41 دقيقة

3 أسباب وراء خصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. تعرف عليها

منذ ساعة

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

منذ 36 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة نارية الى الأهلي بشأن الاستاد

منذ 33 دقيقة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

12:05 ص

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

11:20 م

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

01:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان