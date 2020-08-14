يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة





ذكرت تقارير صحفية بريطانية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قد ينتقل إلى برشلونة الإسباني كخطوة جديدة بعد رحيله عن السيدة العجوز.





وأفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية وموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن كريستيانو رونالدو قد بدأ يشعر بالملل وبات يرغب في الرحيل عن صفوف يوفنتوس.





وعلى نفس الجانب، كشف جوليام بلاج الصحفي في شبكة بي بي سي البريطانية أن جورج مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قام بعرضه على مسئولي برشلونة.





وعلى الرغم من أن كريستيانو رونالدو يمتلك عقدًا مع يوفنتوس حتى نهاية صيف 2022 إلا أن الأنباء كلها تظل قائمة فيما يخصه بعد ما حدث في الموسم المنصرم، حيث لم يبدِ رونالدو أي تعليق أو تصريح يشير إلى رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي في هذه الفترة، وبالرغم من إقالة ماوريتسيو ساري إلا أن أولوياته للمستقبل تبدو غامضة.





وأوضح الصحفي جوليام بلاج أن السبب وراء ارتباط كريستيانو رونالدو بباريس سان جيرمان ليس لأن نادي العاصمة الفرنسية يفكر في التعاقد معه ولكن لأن جورج مينديش قد تلقى تعليمات لإيجاد فريق لرونالدو بالفعل.

وأكد الصحفي جوليام بلاج أن من هذه الأندية التي عرض مينديش خدمات رونالدو عليها برشلونة الإسباني، الأمر الذي سيمثل صدمة للجميع لأن النجم البرتغالي هو الهداف التاريخي لريال مدريد.





وأفاد الصحفي جوليام بلاج بأن الصدمة الأخرى التي سيشكلها انتقال رونالدو إلى برشلونة إن حدث هو تواجده رفقة ليونيل ميسي في فريق واحد بعد نحو 13 عامًا من المنافسة المحتدمة على لقب الأفضل في العالم.

وكشف الصحفي جوليام بلاج أن رد برشلونة جاء متوقعًا، حيث قال برشلونة إنه حتى لو تم تحرير رونالدو من عقده مع يوفنتوس ودفع قيمة الصفقة فكيف سيدفع النادي راتبه في ظل تلك الظروف؟.





وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة آس الإسبانية أن الأشخاص المقربين من رونالدو يؤكدون أن النجم البرتغالي ينوي البقاء مع يوفنتوس ولا يوجد أي عرض مقدم من برشلونة أو تواصل بينه وبين النجم البرتغالي كما يؤكد المحيطين برونالدو أن كلاً من كريستيانو وعائلته يشعرون بسعادة بالغة في تورينو وأن رغبتهم هي أن يظلوا على تواصل مع يوفنتوس حتى نهاية عقد رونالدو هناك.