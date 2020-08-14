نبيل الحلفاوي ناعيا سمير الإسكندراني: "كان له دور وطني مع المخابرات المصرية"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نعى الفنان نبيل الحلفاوى النجم الكبير  الراحل سمير الاسكندراني عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر". 

وكتب الحلفاوى خلال تغريدته : "رحم الله الفنان سمير الإسكندراني وألهم أهله ومحبيه الصبر، تميز كمطرب بطعم خاص سزاء في أغانيه الخفيفة أو الوطنية.. وكان له دور وطني مع المخابرات المصرية قبل مشواره الفني. "

ويذكر أن الفنان الكبير سمير الإسكندراني توفي مساء أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

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