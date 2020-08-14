عاجل.. إسرائيل تقصف مواقع فلسطينية رغم اتفاقية السلام

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:53 ص
طائرات إسرائيلية
طائرات إسرائيلية
الفجر
أفادت قناة الغد الفضائية، بأن المدفعية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مرصدًا للفصائل الفلسطينية شرقي مدينة رفح.

وأضافت، أن طائرات الاحتلال تقصف أرضا زراعية شرق حي الشجاعية بمدينة غزة. 

ولفتت إلى أن هناك قصفا جديدا وللمرة الثالثة يستهدف موقعا للفصائل الفلسطينية شرق خان يونس، كما أن طائرة حربية مسيرة تقصف نقطة رصد للفصائل الفلسطينية بحي النهضة شرقي رفح.


وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاقية توصلت إليها كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وصفها بالتاريخية، لتطبيع العلاقات بينهم تحت رعاية إمريكية.

ونشر الرئيس الأمريكي على حسابة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأوضح "ترامب" في بيان له أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا".

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