سعد رمضان يعزف لأوجاع بيروت.. والجمهور يعلق









واكتفى ​سعد رمضان​، من جانبه على التعليق على الفيديو بعبارة "يا بيروت".



وجاء هذا الفيديو بمثابة تعبير من سعد رمضان، عن مدى حبه لبيروت خصوصا بعد الإنفجار الكبير والمأساوي الذي حدث فيها مؤخرا.



ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، ومن أبرز تعليقاتهم: "قلوبنا معكم يا أهل لبنان، الله يرحم شهداء وطنكم الغالي، والله يجعل مثواهم الجنه يارب".

شارك الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ محبيه مقطع فيديو له وهو يعزف على آلة البيانو موسيقى اغنية "​بيروت ست الدنيا​" للفنانة اللبنانية ​ماجدة الرومي​، وذلك عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.