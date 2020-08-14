تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
 

يلتقي يوم السبت المقبل نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي نظيره نادي ليون الفرنسي فى العاصمة البرتغالية لشبونة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي تأهل الي دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب نظيره ريال مدريد الإسباني ذهابا وإيابا بنتيجة هدفين مقابل هدف بينما عبر ليون الفرنسي بعد تخطي عقبة يوفنتوس الإيطالي.

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