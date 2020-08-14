10 ملايين مشاهدة لأغنية "الحساس" لحسين الجاسمي





حققت أغنية الحساس للفنان الإمارتي حسين الجاسمي نجاحاً كبيراً، حيث تخطت 10 ملايين مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .أغنية الحسّاس، جدد فيها "الجسمي" تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس .. في حُب يمحي حُب .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح واتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن".وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.