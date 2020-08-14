3 أسباب وراء خصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. تعرف عليها

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
خلال الأيام الماضية اشتكى عدد من المواطنين، الذين يستخدمون عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، من خصم أرصدتهم الموجودة في العدادات، الأمر الذي أثار لغطا كثيرا بين المواطنين.

وكشفت مصادر من وزارة الكهرباء عن سبب خصم هذه الأرصدة، حيث أنهم انتقلوا من شريحة إلى أخرى، وبالتالي يطبق عليهم الأسعار الخاصة بالشريحة التي انتقلوا إليها، وحسابهم على هذا الأساس، ويقوم العداد بخصم الفرق مباشرة حال تعدي الشريحة.

وأوضحت المصادر، أن سعر محاسبة الشريحة الأولى 38 قرشا، وحجمها 50 كيلوات، وقيمتها المالية 19 جنيها (50 كيلو × 38 قرشا)، وقيمة الشريحة الثانية 24 جنيها، وهي من 51 كيلوات حتى 100 كيلوات، بسعر 48 قرشا للكيلوات الواحد، وبالتالي فإن سعر الشريحتين مجتمعتين 43 جنيها، أما الشريحة الثالثة وهي تبدأ إذا وصل الاستهلاك 101 كيلوات، فإن سعرها 65 قرشا للكيلوات الواحد، وبالتالي فإن 100 كيلو × 65 = 65 جنيها، وهنا الفارق حوالي 22 جنيها، يقوم العداد بخصمها تلقائيا عند الدخول في الشريحة الثالثة.

ولفت المصدر إلى أن من يكسر حاجز استهلاك الـ100 كيلوات، يخرج من الدعم المخصص للشريحتين الأوليتين.

وكشف، أن هناك خصم ثان يتم تطبيقه إذا استهلك المواطن 651 (ك وس)، وقيمة 139 جنيها، أما الخصم الثالث يحدث عند استهلاك المواطن لـ1001 (ك وس) وهو ما لم يتم تطبيق أي دعم له على الإطلاق فيتم تطبيق خصم تلقائي بقيمة 270 جنيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عدادات الكهرباء شرائح الكهرباء خصومات عدادات الكهرباء بوابة الفجر الكهرباء الفجر

أخبار تهمك

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

منذ 35 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة نارية الى الأهلي بشأن الاستاد

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

3 أسباب وراء خصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. تعرف عليها

منذ ساعة

بعد الإطاحة ببعض قيادات "التعليم".. طارق شوقي يرد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إسرائيل تقصف مواقع فلسطينية رغم اتفاقية السلام

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لعام 2019

بالخطوات .. تعرف كيفية حساب شرائح "الكهرباء" داخل العداد مسبق الدفع

اجتماع موسع لوزير الكهرباء مع الشركات المصنعة للعدادات

"الكهرباء" تكشف عن خطتها لتحويل 27 مليون عداد تقليدي إلى ذكي

بالأرقام.. تعرف على شرائح الاستهلاك بالعدادت مسبقة الدفع

"الكهرباء": لم نخفف الأحمال.. والمتوقع اليوم 28 ألفًا و800 ميجاوات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

12:05 ص

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

11:20 م

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

01:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان