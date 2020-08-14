لطيفة وكارمن سليمان بنفس الفستان.. أيهما ناسبها أكثر؟

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

شاركت الفنانة التونسية ​لطيفة​، متابعيها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير كانت قد خضعت لها لصالح إحدى المجلات الشهيرة,

وظهرت في إحدى إطلالاتها مرتديةً فستاناً باللون الأسود والذهبي، وقد لاحظ عدد من المتابعين أن الفستان ذاته كانت الفنانة كارمن سليمان قد أطلت به من قبل.

وعقد متابعو النجمتين المقارنات بينهما، حيث لاحظوا أن كل منهما لها سحرها الخاص وبصمتها المميزة في الظهور بالفستان.

فالبنسبة لكارمن اختارت أن تضع حزاماً باللون الأسود في وسط الفستان، بينما لطيفة إختارت تركه منسدلاً بشكله الطبيعي.

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