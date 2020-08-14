تامر أمين لـ رمضان صبحي: "هتلف وهتعمل زي الحضري" (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:31 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز: "على عيني وراسي الاحتراف، بس ما تشتغلوناش باسم الانتماء للنادي بعد كده، لو شفت لاعيب للأهلي أو للزمالك بيتحدث عن الانتماء للنادي، هديه 13 قلم على وشه، ما تقلوش انتماء قول مين هيدفع فلوس أكتر". 

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس: "رمضان صبحي خارج قلوب جماهير النادي الأهلي إلى الأبد، هتلف هتلف يا رمضان وهتيجي بعد كده، وهتعمل زي عمك الحضري".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه في الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الأهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.

أعلن مسؤولي النادي الأهلي، انتهاء قصة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، مع القلعة الحمراء، بعد اقتراب الجناح الدولي من الانضمام لصفوف بيراميدز.

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي
تحدثت مصادر صحفية، أن رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حصل على مبلغ 5 ملايين دولار في 3 مواسم للتوقيع لنادي بيراميدز.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي بيراميدز دفعوا نحو 5 ملايين جنيه إسترليني للحصول على بطاقة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي.

الأهلي يعلن رحيل رمضان صبحي
وكان النادي الأهلي، قد أعلن عبر بيان رسمي، رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد فشل مفاوضات ضم الاعب بشكل نهائي، بعد قرار الرحيل برغبته في تمثيل فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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