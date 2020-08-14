بعد الإطاحة ببعض قيادات "التعليم".. طارق شوقي يرد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:19 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم علي ما يتم تداوله بشأن الإطاحة ببعض القيادات بسبب التأشيرات، موضحا أن الوزارة تقوم بتجديد الدماء في مواقع كثيرة، وهذا شأن داخلي بحت استعدادا لمرحلة جديدة. 

وأضاف "شوقي"، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد تم تغيير أحد النواب للوزير منذ فترة، وتغيير المسؤول عن التكنولوجيا التطبيقية، وتغيير رئيس قطاع مكتب الوزير، وتغيير رئيس مركز القيادات التربوية، والكثير من القيادات، وليس هناك ارتباطًا بفساد، ولكن تجديد للدماء في مواقع متفرقة، ولذلك ليس من الحكمة تداول أمور من الشأن الداخلي على مواقع التواصل أو الإعلام لأن الوزارة مسؤولة عن تقديم تعليم أفضل بينما التغييرات الداخلية تظل شأن داخلي لا نريد الخوض فيه خارج الوزارة ".


واستكمل الوزير: "وأتمنى أن ينأى الجميع عن تناول موضوعات تتعلق بأشخاص بلا دليل، ولمجرد الإساءة الشخصية، وأرجو ألا ننزلق إلى تداول "روايات" وننسى أـننا نستعد لعام دراسي قادم ملئ بالتحديات.

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