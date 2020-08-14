عاجل| مفاجأة.. مي حلمي عن طلاقها: "معرفتش غير من السوشيال ميديا وبكلم جوزي تلفونه مغلق"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعلن المطرب محمد رشاد منذ قليل عن انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلامية مي حلمي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وردًا على اخبار انفصالها، علقت مي حلمي عبر خاصية الستوري بموقع الصور إنستجرام وقالت:  علي كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي: لم يتم إعلامي رسميا حتي الان.. وعلمت عن خبر انفصالی و طلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما انتم عرفتم بالظبط...وآسفة حاولت أتأكد من الخبر من زوجي الحالي او السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونة مغلق حتي الان.

وكان رشاد قد أعلن انفصاله عن مي حلمي قائلًا: ناس كتير من اصدقائي كلموني بعدما عرفوا خبر انفصالي عشان كدا عاوز اقول كل شئ قسمة ونصيب.

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