رسميا.. مروان خوري يكشف حقيقة رغبته بالهجرة من لبنان

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حرص الفنان اللبناني ​مروان خوري​ على توضيح ما تم تداوله عن نيته ب​الهجرة​، ونفى ذلك مؤكدًا على تمسكه بالوطن وبقائه فيه.

وأكد من جانبه أن البلدان العربية هي بمثابة البيت الثاني والملجأ والأمان.

وكتب مروان على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "لا صحة ابداً للاخبار التي تروّج عنّي ومفادها رغبتي في الهجرة.

وأضاف: لقد مرّ علينا الكثير ولم نفقد الامل ! نحن الناس العاديون اصحاب البيوت والارض والوطن ! الوطن لنا !! ونحن باقون باقون وهم سيرحلون...امّا البلاد العربية فهي دائماً بيت ثانٍ لنا وملجأ وامان".

ولاقى منشوره اعجاب العديد من المتابعين الذين أثنوا على تمسكه بوطنه الغالي رغم كل الظروف القاسية.

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