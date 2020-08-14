تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على جنوب سيناء وخليج السويس يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وتتوقع الهيئة أن تزيد معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل إلى 85%، محذرة من خروج المواطنين وقت الظهيرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة؛ القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمي 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمي 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 41 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 31 درجة والصغرى 18 درجة.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

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