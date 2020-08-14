أحمد جمال ورامي جمال يجتمعان في عمل غنائي قريبا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان أحمد جمال، صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مع المطرب رامي جمال، وصديقه محمد شعبان.

وعلق أحمد جمال على الصورة قائلاً: "بلاي ستيشن بعد قعدة كلها فن و مزيكا هيطلع منها حاجات حلوة اوي، مع اخواتي و حبايبي رامي جمال و محمد شعبان " .

حازت الصورة على الكثير من الإعجابات وعلق رامي جمال قائلاً:"‏‎مَش هقول اننا هنعمل غنوه للتاريخ ان شاء الله مَش هنتكلم علشان تتم" ، فرد عليه أحمد قائلاً:"‏انا ساكت خالص أهو".

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال كانت أغنية "من غير مجاملة" ، وحققت نجاحاً كبيراً واشاد بها الجمهور عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي.


وتعد أغنية "من غير مجاملة" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.

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