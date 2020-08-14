نجم نابولي على أعتاب العودة من جديد إلى الليجا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
 قضي النجم الإسباني خوسيه كاييخون سبعة مواسم مع نادي نابولي في السان باولو،وذلك منذ إنتقالة من صفوف ريال مدريد الإسباني الى نادي الجنوب الإيطالي في صيف 2013 .

وأصبح المهاجم صاحب الـ 33 عام حر، بعد أن أنتهي تعاقده مع نابولي بنهاية الموسم المنقضي .

وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن نادي إشبيلية قد يدخل في صراع شرس مع ريال بيتيس من أجل التعاقد مع اللاعب الذي قد أبدي رغبة قوية في العودة إلى الليجا من جديد .

وكان مهاجم نابولي قد لاقي أهتمام من دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد إلا أن الصفقة قد تعطلت بسبب رغبه النادي الإيطالي فى الاحتفاظ بخدمات اللاعب .


يذكر أن كاييخون قد حقق لقبي الكأس رفقه نابولي، ولاقي علي إعجاب جولين لوبيتيغي المدير الفني الحالي لنادي إشبيلية، الذي كان يرغب في ضمه مع المنتخب الإسباني.

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