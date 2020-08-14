بكلمات مؤثرة.. محمد صبحي ينعى الفنان الكبير سمير الإسكندراني









وأضاف: "المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها اجمل الالحان .. وداعاً الفنان والانسان دعائي الي الله تعالي لك بالرحمة والمغفرة وللاسرة الصبر والسلوان".



توفى منذ قليل الفنان سمير الإسكندرانى عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، بمستشفى النزهة حيث كان يتلقى العلاج هناك.





حرص الفنان محمد صبحي، على توديع الفنان سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل وذلك بكلمات مؤثرة.وعلق صبحي قائلًا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الحزن والآسي تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الاسكندراني هذا الرجل الوطني العظيم .. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية".