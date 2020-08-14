بكلمات مؤثرة.. محمد صبحي ينعى الفنان الكبير سمير الإسكندراني

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حرص الفنان محمد صبحي، على توديع الفنان سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل وذلك بكلمات مؤثرة.

وعلق صبحي قائلًا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الحزن والآسي تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الاسكندراني هذا الرجل الوطني العظيم .. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية".

وأضاف: "المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها اجمل الالحان .. وداعاً الفنان والانسان دعائي الي الله تعالي لك بالرحمة والمغفرة وللاسرة الصبر والسلوان".

توفى منذ قليل الفنان سمير الإسكندرانى عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، بمستشفى النزهة حيث كان يتلقى العلاج هناك.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد الهداف

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)

منذ ساعة و نصف

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي لمحمد رشاد على خبر انفصاله من مي حلمي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:05 ص

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

11:20 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن رحيل رمضان صبحي

12:01 ص

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان